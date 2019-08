Szkocja. 52 procent mieszkańców opowiedziało się w sondażu za odłączeniem od Wielkiej Brytanii

junk92508 2 godziny temu Oceniono 10 razy 8

U nas też by się przydał podział. RFN i NRD wyszło to na dobre.



Ci co wolą wolność i liberalne podejście - przenoszą się do zachodniej części i robią co chcą.



Ci co wolą PiS - do wschodniej - zakazują sobie LGBT i robią co chcą.



Nie ma sensu się męczyć razem.