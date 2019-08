Strajk generalny w Hongkongu. Miasto zostało sparaliżowane, protestujący żądają dymisji władz

darius112 3 godziny temu Oceniono 9 razy -7

Mokry sen szechtera. A gdyby to tak u nas lud wyszedł na ulice i obalił władzę i przywrócił reklamy gazetce zamiast Sakiewiczowi czy Karkowskim. Wtedy nastała by praworządność i sprawiedliwość. A LGBT by panowało mądrze i sprawiedliwie, tak że żaden hetero by ryja nie wychylił.