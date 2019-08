Egipt: Eksplozja samochodu w centrum Kairu. Nie żyje 17 osób

ss85 3 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Zaciekawiło mnie jedno: "Wypadki drogowe są w Egipcie powszechne (...) w ubiegłym roku [w Egipcie] w wyniku 8 000 wypadków zmarło ponad 3000 osób"

W Polsce, w 2017, było 32 760 wypadków, a zginęło 2831 osób. Rannych: przeszło 30 tysięcy.

Polska - 38,5 miliona ludności; Egipt - 95 milionów. No, rzeczywiście, w tym Egipcie to jakiś armageddon na drogach...

Dużo zabitych per wypadek bo pewnie jeżdżą starymi autami i nie zapinają pasów. Ale samych wypadków to wręcz śladowa ilość jak na wielkość kraju i liczbę mieszkańców.