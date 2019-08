Strzelanina w Dayton. Wśród dziewięciu ofiar jest 22-letnia siostra zamachowca i jej chłopak

antykonformista godzinę temu Oceniono 7 razy 5

Amerykanie to z grubsza tacy sami jak my. Niestety, w pewnych sprawach mają wypaczone mózgi. Ich obsesja na punkcie dostępu do broni jest niereformowalna. Podobnie jak umiłowanie do czerwonego (niedopieczonego w środku) mięsa, obsesji na punkcie prawa jazdy i "samochodem wszędzie" (niestety u nas powoli osiągamy ten poziom), nie mają nic przeciwko by trzynastolatki uprawiały seks (w sensie oboje lat 13), ale jak dorosły facet (choćby osiemnastolatek) skomentuje urodę dziewczyny poniżej 18 lat (choćby miała 17 i pół) to jest wyzywany od najgorszych.



Ale tak poza tym to prawie tacy ludzie jak Europejczycy. oprócz majątku, jaki wydają u lekarzy i na studiach. Ich kraj jest bardzo, bardzo chory. Mało kto to dostrzega...