Strzelanina przed klubem w Dayton w USA. Są doniesienia o ofiarach śmiertelnych

Zaczął strzelać do ludzi bo nie wypuścili go do pubu.

Zaczął strzelać do ludzi bo ktoś zjechał mu drogę.

Zaczął strzelać do ludzi bo ktoś puknął go wózkiem w sklepie.



Wincej broni.