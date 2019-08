Strzelanina w El Paso. Nowe fakty w sprawie podejrzanego. "Nikt tak naprawdę go nie znał"

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 7 razy 7

"najzabawniejsza" w tym artykule jest informacja że w USA jak ginie od broni palnej tylko 4 osoby za jednym razem to, to nie jest strzelanina! Tylko co to niby jest? Małe nieporozumienie towarzyskie? Dokąd ten kraj zmierza? Zgroza