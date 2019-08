USA. 20 osób zginęło w strzelaninie w Teksasie. Sprawca strzelał do klientów supermarketu Walmart

farcry3 17 minut temu Oceniono 4 razy 4

No cóz Panie Prezydencie USA, sianie nienawiści zbiera swoje żniwo. Skąd my to znamy tu, w Polsce ? Jak sie głosi hasła rasistowskie, faszystowskie, ksenofobiczne to z reguły miliony normalnych ludzi tego nie słucha, ale wśrod tych milionów zawsze znajdzie się TEN JEDEN frustrat i robi takie rzeczy jak w N.Zelandii czy teraz w El Paso .

Trump, Orban, Kaczyński, Johnsson... chyba idzie albo jakaś wojna albo duże rozruchy społeczne na skale Rewolucji Francuskiej, Bolszewickiej ... Przy władzy nie ma Mężów Stanu, tylko jakies zakompleksione oszołomy. Nawet w Brazylii prezydentem został głupek gloszący, że Puszcza Amazaońska jest ich własnością, będą z nią robić co chcą i zezwolił na jej wycinke .