Strzelanina w centrum handlowym w Teksasie. CNN: Wiele osób zabitych

O dużej liczbie osób, które zginęły lub zostały ranne, informują zarówno lokalna policja, jak i burmistrz El Paso. Na razie nie podają jednak dokładnych danych, a komunikaty podawane przez media są częściowo sprzeczne. Tuż po wiadomości o strzelaninie, niektóre media informowały o kilkunastu osobach, które ucierpiały, w CNN mówiono zaś o "wielu zabitych" i 22 osobach poszkodowanych. Spośród nich 11 trafić miało do szpitala.

REKLAMA

Z kolei korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski przed północą informował na Twitterze, że nieoficjalny bilans strzelaniny to 19 osób zabitych i 40 rannych, a jej sprawcą ma być 21-letni mężczyzna.

Amerykańskie media informują, że do strzelaniny doszło w sklepie sieci Walmart w obszarze centrum handlowego Cielo Vista Mall - największym centrum handlowym w El Paso.

O zdarzeniu poinformowany został Donald Trump. Prezydent USA potwierdził, że zgodnie z doniesieniami zginęło wiele osób. "Okropna strzelanina w El Paso w Teksasie. Doniesienia są bardzo złe, wielu zabitych. Współpracujemy ze stanowymi i lokalnymi władzami i organami ścigania. Obiecałem gubernatorowi wsparcie rządu federalnego. Niech Bóg będzie z wami wszystkimi" - napisał.

Do sprawy na Twitterze odniosła się także sieć sklepów Walmart. "Jesteśmy zszokowani w związku z tragicznymi wydarzeniami w Cielo Vista Mall w El Paso. Modlimy się za ofiary, społeczność i naszych współpracowników. Ściśle współpracujemy z organami ścigania" - czytamy we wpisie.

Teksas. Zatrzymanie w związku ze strzelaniną

Policja najpierw przekazywałam, że w związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby, jednak teraz informuje o jednym zatrzymanym. Policja z El Paso, także wbrew poprzednim doniesieniom, nie poszukuje kolejnych podejrzanych o udział w strzelaninie. Centrum handlowe jest otoczone przez służby. Policja apeluje do okolicznych mieszkańców, by nie zbliżali się do tego rejonu.

CNN rozmawiało z mężczyzną, który w chwili, gdy rozgrywał się dramat, przebywał w innym sklepie w pobliżu. - Wbiegło małe dziecko i mówiło nam, że w Walmarcie trwa strzelanina, ale zwróciliśmy na to uwagi, bo to tylko dzieciak - opowiedział świadek.