Antykremlowskie protesty w Moskwie i Petersburgu. Policja zatrzymała setki osób

polakadam

Rosja ma najwięcej terenów na świecie, najwięcej surowców, ogromny potencjał ludzki, dziedzictwo kulturowe i nadal jest krajem biedy i zacofania w porównaniu do wysoko rozwiniętych krajów zachodnich. Rosji zaszkodził wieloletni epizod bolszewicki, którego jedynym osiągnięciem, trzeba to obiektywnie stwierdzić, było wysłanie pierwszego człowieka w kosmos, ale kosztem braku podstawowych dóbr konsumpcyjnych i niebywale niskiego poziomu życia obywateli i ich zniewolenia. Teraz w warunkach globalizacji, wolnego handlu, błyskawicznej wymiany informacji Rosja ze swoim potencjałem miałaby szansę stać się światowym mocarstwem ekonomicznym, niestety jak kiedyś Lenin teraz na przeszkodzi stoi Putin, który podejmuje działania zupełnie niezgodne z rosyjską racją stanu, odcina ją od świata, rynków zbytu, know how i technologii, zamiast tego Putin prowadzi imperialistyczną politykę rodem z XIX wieku poprzez podboje terytorialne. W XXI wieku w dobie globalnej wioski i wolnego handlu jest to podejście archaiczne no ale cóż Rosja jest chyba skazana na niewłaściwych władców – cień Iwana Groźnego z jego okrucieństwem i samodzierżawiem odcisnął wyraźne piętno na podświadomości tego narodu