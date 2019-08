Awaria na basenie. Maszyna wywołała "tsunami", które zmiotło pływających ludzi. 44 osoby ranne

Przyczyną wypadku w parku wodnym Yulong Shuiyun w Chinach była awaria maszyny do wytwarzania sztucznych fal. Na nagraniach udostępnionych w portalach społecznościowych widać jak na końcu basenu tworzy się fala. Tym razem jednak przypominała ona "tsunami" i uderzyła w ludzi z siłą o wiele większą niż zazwyczaj.

Przed wysoką falą próbowali uciekać nie tylko ludzie znajdujący się w basenie, ale także poza nim. Woda przelała się także poza zbiornik, a ludzie wokół basenu przewracali się na śliskim podłożu. Fala była na tyle wysoka i silna, że ludzie w basenie zaczęli na siebie wpadać.

Według "South China Morning Post" 44 osoby odniosły obrażenia. Pięć osób wymagała hospitalizacji m.in. z powodu połamanych żeber.

Chińskie media podają, że przyczyną nieprawidłowego działania maszyny do wytwarzania fal była awaria zasilania. Amerykańskie dane pokazują, że tego typu rozrywka nie należy do najbezpieczniejszych. Według danych Komisji Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich co roku w Stanach Zjednoczonych do szpitala trafia 4200 osób z poważnymi urazami wywołanymi przez korzystanie z basenów ze sztuczną falą.