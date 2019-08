Kolejna ofiara "klątwy". Wnuczka Roberta Kennedy'ego prawdopodobnie przedawkowała narkotyki

wiceherszt 4 godziny temu Oceniono 9 razy 7

Klątwa-srątwa. Dziwnym trafem takie "klątwy" dotykają zazwyczaj ludzi bardzo majętnych, którym wszystko podstawiane jest pod nos i którzy praktycznie nie muszą martwić się o żadne przyziemne sprawy. Problem polega na tym, że nie potrafią się też nimi cieszyć. W ogóle niczym nie potrafią, bo nowe Lamborghini to po prostu kolejne nowe Lamborghini a widok morza na Karaibach to po prostu kolejny zaliczony widoczek.



I tak jest ze wszystkim. Dlatego tacy ludzie sięgają po narkotyki, które dają prawdziwe "szczęście". Problem z tym jest jednak taki, że uszczęśliwiacze w stylu heroiny doprowadzają do zaniku neuronów wydzielających dopaminę, podobnie jak sztuczne źródła testosteronu doprowadzają do zaniku.... innych istotnych narządów.



W efekcie taki narkoman, żeby w ogóle nie być w wiecznej depresji musi ćpać non stop, niezależnie od fizycznych objawów głodu narkotycznego. A żeby poczuć "szczęście" po czymś takim jak metadon musi przyjąć tego mnóstwo. I kończy tak jak panna z nekrologu. Klątwa? Owszem. Klątwa życia na tacy.