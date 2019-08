Arabia Saudyjska przyznaje kobietom kolejne prawa. Mogą m.in. podróżować bez zgody mężczyzny

W Arabii Saudyjskiego prawodawstwo dotyczące kobiet jest jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Powoli jednak ulega to zmianie. Jednym z kroków ku liberalizacji prawa są dekrety saudyjskich władz, które znacznie poszerzają wolności kobiet.

REKLAMA

Saudyjki mogą podróżować i pracować bez ograniczeń

Na mocy nowych ustaw każda kobieta powyżej 21. roku życia, która będzie starała się o paszport, musi go otrzymać. Nie będzie do tego wymagana zgoda męskiego opiekuna. Oznacza to, że Saudyjki będą mogły podróżować bez ograniczeń - informuje BBC.

To jednak nie koniec zmian. Zgodnie z wydanymi królewskimi dekretami kobiety mają prawo zarejestrować urodzenie dziecka, zawarcie małżeństwa czy rozwodu. Postanowiono również, że prawo do pracy mają wszyscy, bez względu na płeć, niepełnosprawność czy wiek.

Wprowadzenie nowych przepisów skomentowała pierwsza kobieca saudyjska ambasador w Stanach Zjednoczonych Reema Bandar Al-Saud. "Te regulacje mają historyczne znaczenie. Są wezwaniem do równego zaangażowania kobiet i mężczyzn w funkcjonowanie społeczeństwa. To wyraz kompleksowego podejścia do równości płciowej, które bez wątpienia doprowadzi do rzeczywistych zmian dla Saudyjek" - napisała na Twitterze.

To nie pierwsze zmiany na rzecz kobiet w prawie

Już w zeszłym roku w Arabii Saudyjskiej wprowadzono pewne zmiany, która dały kobietom nieco więcej swobód. Do niedawna był to jedyny kraj, w którym miały one zakaz prowadzenia pojazdów. Zmienił to książę Muhammad ibn Salman, który został mianowany następcą tronu w czerwcu 2017 roku. W jego planach leży sukcesywne rozszerzanie przywilejów kobiet. Planuje m.in. do 2030 roku zwiększyć udział kobiet w rynku pracy z 22 do 30 proc.