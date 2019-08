Syn Osamy bin Ladena został zabity. Był potencjalnym następcą przywódcy Al-Kaidy

piotrus.pan11 7 godzin temu Oceniono 24 razy 18

Widzę, że od razu zaczęły się narzekania, że źli Amerykanie zabili Hamzę za grzechy ojca. Cóż, nie słyszałem, żeby polowano na wszystkich pozostałych synów Osamy, a trochę ich miał. Chodziło o to, że facet był publicznie występującym członkiem Al Kaidy, a w przyszłości może jej przywódcą. Wyeliminowanie go zawczasu było sensownym posunięciem. Jakby żył sobie spokojnie w Arabii Saudyjskiej i zajmował się biznesem budowlanym jak rodzina jego ojca, to pewnie włos by mu z głowy nie spadł.