Czechy. Nagranie z wykolejenia pociągu. Maszynista przekroczył trzykrotnie dozwoloną prędkość

Pociąg towarowy należący do firmy CD Cargo, który uległ wykolejeniu, poruszał się po linii kolejowej Pilzno - Cheb. W wyniku wypadku wykoleiło się trzynaście z osiemnastu wagonów, w których przewożono wapno. Większość z nich została całkowicie zniszczona. Ocalała lokomotywa ciągnąca skład - informuje portal rynek-kolejowy.pl.

Czechy. Wykolejenie pociągu w Mariańskich Łaźniach. Trwa usuwanie skutków zdarzenia

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociąg wykoleił się, ponieważ maszynista przekroczył prędkość trzykrotnie. W miejscu, w którym doszło do zdarzenia, obowiązuje ograniczenie, które wprowadzono ze względu na prowadzoną nieopodal budowę drogi. Nikt nie został ranny - napisał na Twitterze Jirí Svoboda, dyrektor SŽDC, podmiotu odpowiadającego za zarządzanie państwową siecią kolejową w Czechach.

Straty, jakie poniosła spółka CD Cargo w wyniku wykolejenia się pociągu, są ogromne. Oszacowano je na 29 milionów koron, czyli ok. 5 mln zł (20 milionów koron to straty związane z taborem, kolejne 9 - z uszkodzoną infrastrukturą). Co więcej, na linii kolejowej, na której doszło do zdarzenia, został zamknięty ruch pociągów. Zostanie on wznowiony 2 sierpnia. Na tym odcinku pasażerowie będą musieli korzystać z autobusów komunikacji zastępczej - czytamy na stronie aktualne.cz.