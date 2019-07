Szósta żona emira Dubaju uciekła do Wielkiej Brytanii. Poprosiła o ochronę przed mężem

Haja bint al-Husejn to szósta i najmłodsza żona emira Dubaju szejka Mohammeda bin Raszida al Maktum, który jest także premierem Zjednoczonych Emiratów. Al-Husejn to także przyrodnia siostra króla Jordanii Abdullaha oraz absolwentka Oxfordu. Para wzięła ślub w 2004 roku. Prawdopodobnie w czerwcu 2019 r. 45-letnia żona emira uciekła do Wielkiej Brytanii zabierając ze sobą dwójkę dzieci. Jak pisaliśmy wcześniej, była to pierwsza udana "królewska" ucieczka z Emiratów.

Księżniczka Haja uciekła przed mężem z Dubaju

Z informacji podawanych przez agencję Reuters wynika, że Haja bint al-Husejn zwróciła się do brytyjskiego sądu z wnioskiem o ochronę przed przymusowym małżeństwem. W świetle brytyjskiego prawa ochrona przysługuje również kobietom, które już są w związku małżeńskim. Dodatkowo księżniczka Haja poprosiła także o ochronę przed molestowaniem oraz o pełną opiekę nad dziećmi, które ma z emirem - 11-letnia córka i 7-letni syn.

Ambasada Emiratów Arabskich w Londynie nie chciała komentować sprawy. Małżonkowie potwierdzili jednak w oficjalnym oświadczeniu, że będą walczyć o opiekę nad dziećmi. 70-letni Mohammeda bin Raszida al Maktum zażądał, aby jego dzieci wróciły do Emiratów.

Haja bint al-Husejn uciekła z Emiratów około miesiąc temu. Jak pisze Times of Israel, podejrzewano, że księżniczka ukrywa się w Wielkiej Brytanii - ma tam luksusowe mieszkanie. We wtorek przypuszczenia się potwierdziły, bo kobieta po raz pierwszy pojawiła się publicznie. Księżniczka stawiła się na rozprawie w sądzie, który rozstrzygnie, komu przyznana zostanie opieka nad dziećmi.

Księżniczka Haja nie jest pierwszą kobietą związaną z 70-letnim miliarderem, która próbuje się od niego uwolnić. Jak informuje The Time, w zeszłym roku uciec próbowała jedna z córek szejka. Kobieta została jednak złapana i odesłana do domu. W 2000 roku próbę ucieczki podjęła również jej starsza siostra - również została zmuszona do powrotu.