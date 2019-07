W Wielkiej Brytanii padł rekord ciepła, aż 38,7 stopni. Coraz cieplej w całej Europie

jozbieszczad godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Rp.pI 10.01.2017



Przed gwałtownym ochłodzeniem klimatu w naszej części świata ostrzegają naukowcy.



Zaburzenia delikatnego mechanizmu prądów oceanicznych doprowadzą do gwałtownego oziębienia Europy Północnej. Atlantyckie wybrzeża naszego kontynentu staną się zaś znacznie

bardziej wilgotne. Temperatura północnego Atlantyku spadnie o prawie 2,5 stopnia Celsjusza.

Pokrywa lodowa w Arktyce gwałtownie urośnie. Dla nas oznacza to spadek temperatury powietrza o ok. 7 stopni. W dodatku ten spadek ma być dość nagły.



Tak uważają naukowcy Uniwersytetu Yale oraz Scripps Institution of Oceanography. Symulacje zmian funkcjonowania tzw. cyrkulacji termohalinowej publikują na łamach „Science Advances".