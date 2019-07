Berlin. W dzielnicy Tempelhof zamordowano 25-letnią Polkę. Jej krzyk obudził sąsiadów

vinogradoff 22 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Wiadomo jakie to stosunki laczyly 64 letniego wlasciciela mieszkania z 25 letnia Polka a wiec na 99,99% sex za darmowe zamieszkanie bo na 100% nie wspolne uwielbienie dla Filozofii Hegla i niekonczace sie dyskusje filozoficzne. Dokladnie 30 lat temu w lipcu 1989 roku w Berlinie ale Zachodnim koczowalo wielu Polakow ubiegajacych sie o przyznanie niemieckeigo obywatelstwa w tym cale Rodziny, ktore do momentu przyjecia przez Urzednika niemieckeigo byly zdane na wlasne mozliwosci noclegu i wyzywienia. Wowczas pojawiali sie polscy NIEMCY co juz uzyskali obywatelstwo i jakies mieszkania w Berlinie i OFEROWALI nocleg bez pieneidzy jakich Poalcy nie mieli bo Marka wysoko stala noto proponowali np. stawianie poslkiej VODKI i polskeij zywnosci jaka Polacy przywozili ze soba i jak Klient sie wyzbyl swoich zaapsow to wyganiali z chalupy na ulice,, w kiebienii materii,, a jak kto sie stawial to starszyli POLIZEI nobo jak slusznie byl to zauwazyl pan Edward Gierek juz w 1971 roku na slynnym Wiecu POPARCIA po Wypadkach Grudniowych w Gdansku w Stoczni im. Lenina na ktorym obecny byl i pozniejszy Noblista Pokojowy pan Prezydent Lech Walesa,, Polak POTRAFII,, a w tym przypadku to Niemeic tez potrafi jak ino pomieszkla wsrod Polakow i podpatrzy. Niewykluczone, ze czesc np. Kobiet w takiej sytuacji aby nie trafic na ulice berlinska noca placila,, swoim CIALEM,, bo to zawsze ma wielka wartosc i jest cenione nawet przez Staruszkow co to moga juz tylko sobie ino,, popatrzec,,. Badzmy REALISTAMI. Czy pytania sa?