Prawie półtora tysiąca zatrzymanych po protestach w Moskwie. Takiej gorliwości policji nie widziano od lat

teodoryk 5 godzin temu

Ale popatrzcie , nie śmierdzi onucami :) Albo brak wytycznych albo trolle siedzą pod miotłą i boją wychylić. Matko , co ten system z tymi ludźmi zrobił. Toż tacy sami ludzie jak my. Tak po ludzku żal Rosjan. Ale jest nadzieja, sporo wyjeżdza do pracy czy na wakacje do normalnych krajów, wraca i zaczyna widzieć ten straszny gnój w gospodarce i zgniliznę w polityce. Młode pokolenie już zaczyna mysleć jak ludzie cywilizowani, ma dostęp do globalnego internetu, a tam niet pierwowo kanała :). Jak się z nimi rozmawia to widać że jeszcze ciągle sami przed sobą boją się otwarcie coś powiedzieć. Całe lata i pokolenia prania mózgu robią niestety straszne spustoszenie w świadomości. Najważniejsze co widać po tych protestach że ludzie przestają się bać.