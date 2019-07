Rumunia: Porwana 15-latka trzy razy dzwoniła po pomoc, policja zwlekała. Dziewczyna nie żyje

windrob godzinę temu Oceniono 9 razy 9

Czy to kogoś dziwi? W Polsce jest tak samo. Dzwoniłem na policję jak było włamanie do sąsiadów. W zimie na wsi rano mróz okrutny. Pojechałem do pracy. Po 1,5 godzinie dzwonili do mnie policjanci z pretensjami, że na nich nie czekałem... najciekawsze, że pracuję 100 metrów od komendy i wiem ile zajmuje czasu droga.