Skazano go za zlecenie zabójstwa teściowej-milionerki. Były konsul RP w Monako składa skargę na prawnika

Dopowiedzenie.

Partnerka pana J., nie żona, została zdiagnozowana z poważnym rakiem ze złą prognostyką.

Pan J miał również jakieś konszachty z Rosjanami i był dłużny sporo pieniędzy tym panom.

Jego parnterka miała 350 tysięcy euro miesięcznie kieszonkowego od mamusi. Pan J przekonał ją by to on rozporządzał kieszonkowym, jednak suma nie była wystarczająca na spłatę Rosjan.

Z perpspektywą zgonu partnerki kieszonkowe też odlatywało, bo rodzina Pastor go nie znosiła.

Na samoistny zgon "teściowej" nie mógł liczyć średnia długość życia zwykłych obywatelek Monako to 86 lat, bogate żyją dłużej.

Chciał zdążyć ze zgonem "teściowej" przed śmiercią partnerki.

Zlecił mięc morderstwo jakimś pierwszym lepszym menelom imigrantom z Marsylii, pochodzącym ze społeczności niereprezenotowanej w Nicei. Odstawali wyglądem. By przy oszczędzić dał za zlecenie jakieś grosze bodajże 15 tysięcy euro.