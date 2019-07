Nowy Jork: zostawił w aucie roczne bliźniaki i poszedł do pracy. Nie udało się ich uratować

39-letni mężczyzna jest pracownikiem szpitala Fordham Manor VA, leżącego w nowojorskiej dzielnicy Bronx. Jak informuje NBC New York, w piątek około godziny 8 rano zaparkował przed budynkiem i poszedł do pracy, zapominając o tym, że z tyłu siedziała dwójka jego dzieci - roczne bliźniaki - chłopiec i dziewczynka. W ciągu dnia temperatura w Nowym Jorku dochodziła nawet do 30 stopni Celsjusza.

Mężczyzna wrócił do auta ok. godz. 16:30. 39-latek ruszył już w podróż do domu, gdy zorientował się, że w aucie wciąż znajdują się bliźnięta. Momentalnie zadzwonił po pogotowie. Reanimacja nie przyniosła jednak rezultatu, dzieci zmarły.

Dokładną przyczynę śmierci ma wykazać sekcja zwłok. Ojciec dzieci usłyszał zarzuty związane z zaniedbaniem i nieumyślnym spowodowaniem śmierci.