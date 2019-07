Tłumy w Moskwie manifestują w imię wolnych wyborów. Ponad setka zatrzymanych

polakadam 2 godziny temu Oceniono 25 razy 15

U nas pis wzoruje się na putinie a Polacy nie protestują. 18 lipca 2019, o 02:00 w nocy Sejm przegłosował skierowanie do komisji nadzwyczajnej projektu zmian w kodeksie wyborczym. Zmiana dotyczy tylko jednego przepisu. Ustawa w nowym brzmieniu reguluje, kto ma decydować o ważności wyborów. Wcześniej w kodeksie wyborczym znajdował się jedynie zapis, że robi to Sąd Najwyższy, bez określenia składu.

Dotychczas robiła to Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN. Tymczasem kontrowersyjna ustawa o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 zlikwidowała tę Izbę i przyznała uprawnienia do stwierdzania ważności wyborów nowemu ciału, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. O tym, czy wybory były ważne będzie decydować powołana przez PiS izba Sądu Najwyższego. Chodzi o to, żeby ostatnie słowo na temat wyborów zagwarantować swoim.