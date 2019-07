Niemiecka prasa: Timmermans nie będzie się zajmował praworządnością. Ma zastąpić go Łotysz

W Komisji Europejskiej trwa dyskusja nad odebraniem spraw związanych praworządnością wiceprzewodniczącemu KE Fransowi Timmermansowi - informuje niemiecki dziennik "Süddeutsche Zeitung". Timmermansa miałby zastąpić były premier Łotwy i obecny wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrobskis.

"SZ" przypomina, że to właśnie Timmermans dążył do tego, by wszcząć postępowanie o naruszenie unijnego prawa przez Polskę i Węgry, przez co "nie jest szczególnie mile widziany w państwach Grupy Wyszehradzkiej".

Postępowanie o naruszenie prawa unijnego wobec Polski zostało wszczęte w lipcu 2017 r. w związku z ustawą o sądach powszechnych. Z kolei w lipcu ub.r. KE wszczęła procedurę, mającą ochronić niezależność polskiego Sądu Najwyższego.

Krok w kierunku polepszenia relacji Polska-Bruksela

Jak twierdzi "SZ", niedawno wybrana przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, odsuwając Timmermansa od kwestii praworządności, chce zmniejszyć napięcie między Brukselą a państwami, których dotyczą postępowania.

"To byłoby po myśli polskiego rządu" - stwierdzają dziennikarze niemieckiej gazety.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z nową przewodniczącą KE w czwartek w Warszawie. W czasie spotkania przedstawił Ursuli von der Leyen polskiego kandydata na komisarza, którym miałby zostać Krzysztof Szczerski. Premier poinformował, że kwestia praworządności nie była poruszana podczas spotkania.