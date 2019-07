Na Morzu Śródziemnym przewróciły się dwie łodzie. Mogło zginąć 150 migrantów

Ayoub Gassim, rzecznik straży przybrzeżnej Libii, powiedział, że dwie łodzie przewożące około 300 osób wywróciły się około 120 mil na wschód od Trypolisu. Poinformował media, że uratowano około 137 osób. Zostały one zawrócone do Libii - pisze "The Guardian".

Rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Charlie Yaxley, powiedział: „To przerażające wydarzenie po raz kolejny podkreśla tragiczną potrzebę zmiany podejścia do sytuacji śródziemnomorskiej. Niezbędne są pilne działania w celu ratowania życia na morzu i uniemożliwienia ludziom wejścia na te łodzie, w pierwszej kolejności, oferując bezpieczne, legalne alternatywy. ”

Kolejna nieudana przeprawa z Libii do Europy. Morze zabiera życie co czwartemu uchodźcy

Prób przedostania się z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy jest najwięcej latem, kiedy wody morskie są spokojniejsze. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji odnotowała że w 2019 roku do Europy przedostało się 37 555 osób, które wybrały drogę morską oraz 8 007 osób, które poruszały się drogą lądową.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców poinformował, że liczba potwierdzonych zgonów na trasie Libia-Europa w 2019 roku to 164, a więc mniej niż w latach ubiegłych. ONZ podkreśla jednocześnie, że podróż do Europy staje się coraz bardziej niebezpieczna, a jedna na cztery osoby umiera na morzu przed dotarciem do europejskich wybrzeży.