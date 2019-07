Kim Dzong Un straszy "nową, ultranowoczesną" bronią. Przeprowadził "ostrzegawcze" testy

W Korei Północnej w czwartek odbyły się - jak poinformował Pjongjang - testy "kierowanej broni taktycznej nowego typu". W komunikacie podkreślono, że chodzi o "ultranowoczesną" broń.

Według agencji informacyjnej KCNA, próby zostały zorganizowane i były nadzorowane przez koreańskiego przywódcę Kim Dzong Una, który miał poznać w ten sposób nowo wdrożony do użytku system rakietowy. Oświadczył on, że testy rakiet krótkiego zasięgu to demonstracja siły, która jest "ostrzeżeniem" dla Korei Południowej.

Korea Północna chce odwołania sierpniowych manewrów

Powodem, dla którego północnokoreański przywódca ostrzega władze sąsiedniego państwa jest fakt, że Korea Południowa zakupiła ostatnio dwa amerykańskie myśliwce. Co więcej, w sierpniu planuje w najbliższym czasie przeprowadzić ze Stanami Zjednoczonymi wspólne ćwiczenia wojskowe.

Kim Dzong Un podkreślił, że tego typu kroki to zachowania samobójcze i zaapelował do władz Korei Południowej, aby zrozumiały, jakie niebezpieczeństwo to za sobą niesie.

Kim Dzong Un widzi w ćwiczeniach zerwanie porozumienia z Trumpem

Pjongjang ostrzega, że jeśli dojdzie do wspólnych manewrów między USA i Koreą Południową, będzie to oznaczało zerwanie porozumienia zawartego między Kim Dzong Unem i Donaldem Trumpem w Singapurze. Stany Zjednoczone zobowiązały się wówczas do zawieszenia ćwiczeń wojskowych na Półwyspie Koreańskim na dużą skalę. Te najbliższe mają się opierać głównie na symulacjach komputerowych. Mimo to Pjongjang żąda ich odwołania.

Według Dowództwa Połączonych Sił na Półwyspie Koreańskim, próby przeprowadzone przez Kim Dzong Una nie stanowiły zagrożenia ani dla Korei Południowej, ani Stanów Zjednoczonych.