Skandal na spotkaniu Trumpa z młodzieżą. Wyświetlono prezydencką pieczęć z rosyjskim akcentem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał się we wtorek w Waszyngtonie z członkami konserwatywnej młodzieżowej organizacji Turning Point USA, która zrzesza uczniów i studentów.

Gdy Trump pojawił się na scenie, wyświetlono za nim pieczęć, która na pierwszy rzut oka wyglądała jak oficjalny herb prezydenta Stanów Zjednoczonych, wykorzystywany m.in. na dokumentach.

W rzeczywistości jednak orzeł, który znajduje się na pieczęci, miał dwie głowy, a nie jedną. Mogło to stanowić nawiązanie do rosyjskiego herbu, choć dwugłowe orły występują również na flagach Serbii, Czarnogóry i Albanii. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych jeszcze w trakcie kampanii wyborczej zarzucano zbyt silne sympatie wobec Rosji i prezydenta Władimira Putina.

Dodatkowo na zmienionej pieczęci orzeł zamiast strzał trzymał golfowe kije, co było jasnym odniesieniem do zamiłowania Trumpa do tego sportu. Jako pierwszy o fałszywym herbie poinformował dziennik "The Washington Post".

Biały Dom: Nie wiedzieliśmy o tym

Przedstawiciele Białego Domu zapewniają, że nie mają z tym incydentem nic wspólnego i nie widzieli pieczęci przed jej wyświetleniem.

Organizacja Turning Point USA poinformowała z kolei, że wyrzuciła ze swoich szeregów osobę odpowiedzialną za oprawę wizualną uroczystości. Członkowie przekonują, że fałszywa pieczęć pojawiła się przez pomyłkę, a jej wybór nie był czyimś celowym działaniem.