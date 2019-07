USA po 16 latach wznawia wykonywanie kar śmierci. 'Jesteśmy to winni rodzinom ofiar'

31.februarius 23 minuty temu Oceniono 3 razy 1

"Śmiertelny zastrzyk był jednak robiony z trzech substancji, który często były jednak podawane w nieprawidłowych dawkach i powodowały u skazanych ogromny ból."



Na ból to tabletka z krzyżykiem made in Poland, a wzamian za to import na mały zastrzyczek Kubusia ...