Szczyt swojej potęgi ZSRR przeżywało, gdy na kremlu zasiadali Ukraińcy. Pierwszym był Ukrainiec Chruszczow, drugi Ukrainiec to Breżniew.

Logika nakazuje, by rosjanie uniżenie poprosili władze Ukrainy, by w swej łaskawości rozważyły wysłanie jakichś Ukraińców do zastąpienia Putina i objęcia rządów nad Federacją Rosyjską.