Gubernator Portoryko ustępuje po wycieku korespondencji. Na czele ogromnych protestów stał Ricky Martin

Uczestnicy nawet półmilionowych manifestacji domagali się, aby Ricardo Rosselló ustąpił z urzędu od chwili kiedy ujawniono 880 stron wiadomości, które wymieniał z jedenastoma mężczyznami ze swojego rządu i najbliższego otoczenia. W wiadomościach gubernator obrażał kobiety, osoby homoseksualne i ofiary huraganu sprzed dwóch lat, który zabił niemal trzy tysiące osób. Z materiałów wynika również, że polityk może być uwikłany w wielomiliardową aferę korupcyjną.

Strajki Portorykańczyków stały się na tyle masowe, że w poniedziałek doszło do strajku generalnego. Policja użyła gazu łzawiącego i gumowych kul, by rozpędzić tłum. Protestujący pojawili się także przed rezydencją gubernatora.

Ricky Martin na czele protestów

W manifestacje angażowały się osoby publiczne związane z Portoryko, jak aktor Lin-Manuel Miranda czy gwiazda muzyki reggaeton Bad Bunny, który przerwał swoją europejską trasę koncertową, by dołączyć do protestów. Do San Juan, stolicy wyspy, przyleciał też piosenkarz Ricky Martin. W ujawnionej korespondencji Rosselló znalazł się wątek bezpośrednio dotyczący artysty. "Ricky Martin to uosobienie patriarchalnej opresji. Jest takim męskim szowinistą, że uprawia seks z mężczyznami, bo kobiety mu nie dorównują. Czysty patriarchat" - pisał jeden ze współpracowników gubernatora.

W odpowiedzi Martin pojawił się na demonstracji z wielką flagą - z jednej strony tęczową, a z drugą w barwach Portoryko. Piosenkarz umieścił na Instagramie zdjęcia z tego wydarzenia z podpisem: "Jestem taki dumny z bycia Portorykańczykiem. Czuję siłę od moich rodaków. Będziemy walczyć aż Ricardo Rosselló odejdzie ze stanowiska".

Pedro Julio Serrano, portorykański działacz na rzecz praw człowieka opublikował z kolei krótki film, na którym widać Martina na ciężarówce i szaleństwo tłumu. Piosenkarz wymachiwał swoją flagą, stojąc na dachu szoferki tira.

Gwóźdź do trumny gubernatora

Wcześniej gubernator twierdził, że nie zrezygnuje ze stanowiska. W środę jednak zaczęły pojawiać się pogłoski o dymisji. W czwartek w Izbie Reprezentantów Portoryko miała się rozpocząć procedura usunięcia go z urzędu. Na stanowisku gubernatora Ricardo Rosselló zastąpi dotychczasowa Sekretarz Sprawiedliwości Wanda Vazquez. "Żądania były przytłaczające. Odbieram je z największą pokorą" - podał gubernator.

Wyciek wiadomości był gwoździem do trumny gubernatora. Od jakiegoś czasu wśród mieszkańców wyspy rosło niezadowolenie z rządu Rosselló, zwłaszcza z polityki edukacyjnej, zarządzania funduszami rządowymi i przywództwa po tragicznym huraganie w 2017 roku. Ponadto na jaw wyszedł skandal korupcyjny z udziałem dwóch oficjeli rządu, którzy mieli zawierać kontrakty rządowe na łączną sumę 15,5 mln dolarów z prywatnymi firmami, z którymi mieli prywatne powiązania. Urzędnicy zostali zatrzymani przez FBI.

Portoryko jest autonomicznym terytorium stowarzyszonym zależnym od Stanów Zjednoczonych.