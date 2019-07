Turyści przez 20 minut stali przy bizonie w Yellowstone. Rozjuszone zwierzę zaatakowało 9-latkę

nylon13 3 godziny temu Oceniono 18 razy 18

Trzeba umieć rozróżniać, to podstawowa umiejętność ludzi inteligentnych, a jak widać są tacy którzy nie rozróżniają; mylą park narodowy z parkiem rozrywki. A to jak pomylić lufę strzelby z lufką do tytoniu. Dobrze że mała przeżyła, skoro jej rodzice się nie nauczyli, to może ona nauczy się teraz rozróżniać.