Korea Północna wystrzeliła pociski w nieznanym kierunku. Eksperci: Kim szykuje się do ataków spod wody

Pociski zostały wystrzelone z Wonsan na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej, gdzie znajdują się wojskowe instalacje rakietowe. Według armii amerykańskiej były to pociski krótkiego zasięgu.

To pierwsze wystrzelenie pocisków przez Koreę Północną od czasu spotkania przywódcy tego kraju Kima Dzong Una z amerykańskim prezydentem Donaldem Trump, które miało miejsce pod koniec czerwca w strefie zdemilitaryzowanej oddzielających obydwa koreańskie państwa

Ostatnie tego typu próby Korea Północna przeprowadziła w w maju. Obejmowały one wystrzelenie rakiet krótkiego zasięgu oraz mniejszych pocisków. Według specjalistów te względnie małe i szybkie pociski mogą być w sferze zainteresowania Kima Dzong Una, bo są łatwiejsze do sterowania i trudniejsze do wykrycia przez wojska innych państw.

Prace nad okrętami podwodnymi

We wtorek północnokoreański przywódca dokonał inspekcji dużej nowozbudowanej łodzi podwodnej. Towarzyszyli mu szefowie programu rozwoju rakiet balistycznych. Zdaniem wojskowych ekspertów może to oznaczać, że Korea Północna kontynuuje prace nad rozwojem pocisków wystrzeliwanych z okrętów podwodnych.