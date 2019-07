Amanda Knox chce mieć kosmiczny ślub. Prosi ludzi o 10 tysięcy dolarów, żeby go urządzić

Amanda Knox i jej wieloletni partner, amerykański muzyk Christopher Robinson, planują ślub. Para poinformowała o tym media pośrednio - zorganizowała w internecie zbiórkę crowfundingową, dzięki której chcą sfinansować swoje wesele.

Amanda Knox bierze kosmiczny ślub

Knox i jej partner tłumaczą, że muszą prosić o pomoc finansową, ponieważ pieniądze, które wcześniej odłożyli na ślub, musieli przeznaczyć na coś innego.

W zeszłym miesiącu Amanda Knox po raz pierwszy od momentu, kiedy została zwolniona z więzienia, wróciła do Włoch. Ona i jej partner pojechali tam na zaproszenie włoskiego Innocence Project (Projekt Niewinność), na którym Amanda miała przemawiać. "Przez niewielką ilość czasu i pieniędzy musieliśmy sfinansować tę ważną i trudną wyprawę ze środków weselnych" - piszą narzeczeni.

Teraz muszą liczyć na wsparcie innych, więc zamiast tradycyjnej listy prezentów, proszą o datki na zorganizowanie imprezy weselnej. Tak samo jak organizacja wesela, niekonwencjonalne ma być także przyjęcie. Państwo młodzi chcą, żeby ich bliscy bawili się w stylu kosmicznym. Mają być konstelacje gwiazd, lasery oraz dania dla "kosmitów". Para liczy na zebranie 10 tysięcy dolarów (ponad 38 tys. złotych).

Zbiórka na imprezę weselną Amandy Knox i jej partnera wzbudziła duże kontrowersje. Wiele osób uznało, że to niesmaczne i że trudno im uwierzyć, iż Amanda Knox, która w ostatnich latach stała się swojego rodzaju celebrytką, nie ma pieniędzy na zorganizowanie własnego wesela. Inni podejrzewają, że zbiórka może być prowokacją. Do sprawy odniosła się sama Knox, która napisała do osób oburzonych jej pomysłem, że jedyne, do czego się przyczynili, to powiększenie zarobków tabloidów, które zarabiają na wzburzeniu ich emocji. Podkreśliła, że ludzie powinni być oburzeni nie tym, w jaki sposób organizuje wesele, a tym, że wielu niewinnych ludzi wciąż siedzi w więzieniach.

Amanda Knox uniewinniona od zarzutu zabójstwa Meredith Kercher

Amanda Knox i jej ówczesny partner Raffaele Sollecito zostali oskarżeni o zabójstwo brytyjskiej studentki Meredith Kercher w 2007 roku. Do zabójstwa miało dojść we włoskich mieście Perugia, gdzie obie kobiety przebywały na wymianie studenckiej. Ciało Kercher z licznymi ranami kłutymi i ciętymi znaleziono 1 listopada 2007 roku, dzień po zabawie z okazji Halloween w domu, który wynajmowała z innymi studentami.

Sprawa od początku budziła dużo emocji i szeroko komentowały ją zarówno włoskie, jaki i brytyjskie i amerykańskie media. Zagadka śmierci Meredith Kercher okazała się jednak bardziej skomplikowana, niż chciały tego włoskie organa ścigania. W 2011 roku sąd apelacyjny uchylił wydane wcześniej na Kercher wyroki, ponieważ uznał, że dowody, które zebrano podczas sprawy, nie wskazują na to, że zbrodnię popełnili Amanda Knox i Raffaele Sollecito. Po około czterech latach spędzonych we włoskim więzieniu wyszli oni na wolność. Prokuratura odwołała się od wyroku, ale po dwukrotnym zbadaniu sprawy przez Sąd Najwyższy we Włoszech, oboje zostali całkowicie uniewinnieni w 2015 roku.

Jedyną osobą, która wciąż odsiaduje wyrok za zamordowanie Meredith Kercher jest Rudy Guede, syn imigrantów z Wybrzeża Kości Słoniowej, który natychmiast po zbrodni uciekł do Niemiec. Szybko udało się go jednak ująć i przekazać włoskiej policji. W pierwszym procesie został oskarżony o współudział w zabójstwie razem z Amandą Knox i jej ówczesnym partnerem. Prokuratura utrzymywała, że przytrzymywał Meredith, gdy Amanda podcinała jej gardło. Sąd skazał go na 30 lat więzienia, później wyrok został jednak zmniejszony do 16 lat.