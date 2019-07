W Holandii i Belgii temperatury by造 najwy窺ze od ponad 70 lat, pobito rekordy z lat 40. XX w., absolutny rekord pad造 te we Francji. Upa造 daj si we znaki mieszka鎍om Europy Zachodniej i nie odpuszcz co najmniej do ko鎍a tygodnia.

Meteo France / Twitter Otwórz galerię (6)