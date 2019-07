Donald Trump zadowolony z wyboru Borisa Johnsona. "To inny rodzaj polityka, o mnie mówią to samo"

"Gratulacje dla Borisa Johnsona z powodu objęcia stanowiska nowego premiera Zjednoczonego Królestwa. Będzie znakomity" - napisał na Twitterze Donald Trump, który już wcześniej pozytywnie wypowiadał się na temat nowego przywódcy brytyjskich konserwatystów.

W ubiegły piątek amerykański prezydent zadeklarował, że podoba mu się Johnson. "Uważam, że poprzednia premier nie poradziła sobie z Brexitem, to katastrofa. Myślę, że Boris to wyprostuje. Lubię Borisa Johnsona. To inny rodzaj polityka ale o mnie mówią to samo. Lubię go, będzie nam się dobrze współpracować" - mówił Donald Trump przewidując dobre relacje z Wielką Brytania pod przywództwem Johnsona.

Komentatorzy w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę na bliskość ideologiczną Borisa Johnsona i Donalda Trumpa oraz podobieństwa programowe - między innymi w sprawie imigracji. Obaj są antyglobalistami i deklarują, że przywrócą wielkość swoim krajom.