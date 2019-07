Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną Korei Południowej. Poderwano myśliwce, oddano strzały ostrzegawcze

dan_on 5 godzin temu Oceniono 25 razy 9

tego nie mogę zrozumieć. zamiast rozwijać się i wspólnie z "cywilizacją europejską" brną w coraz większe bagno. może "ce" nie jest najdoskonalszą i trapią ją problemy, ale nie ma póki co nic lepszego. a to, co nie funkcjonuje powinno być po prostu zmieniane na lepsze. a mają jeszcze większe problemy demograficzne i z postępującą islamizacją niż europa. można mieć tylko nadzieję, że to ich brak wiary w przyszłość ich kraju a nie "sny o potędzie" nimi kierują. szkoda, bo dobrze mieć jak na każdej płaszczyźnie, normalnego sąsiada.