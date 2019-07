Trump dementuje doniesienia Iranu o rozbiciu siatki szpiegowskiej CIA. "Kłamstwa i propaganda"

caramba000 18 minut temu 0

@"Trump dementuje doniesienia Iranu"



...lol...

Co Chump może sobie dementować? Dowody, zdjęcia, nazwiska, video?

Co za klaun... I co za klauny biorą bajdzurzenie klauna na poważnie...

To jest większa żenada być pożytecznym idiotą takiego kłamliwego klauna, niż być samemu takim klaunem.

Onuce Trumpa.



President Chump in denial.

Iran pokazuje dowody, video z agentami CIA, a USA, Pimpeo i Trumpidło jak zwykle: zatykają uszy i krzyczą: la la la.

Podobnie jak z tym wydumanym dronem niby zestrzelonym.

Minister MSZ USy Pompeo krzyczy w TV śniadaniowej dla oszołomów FOX:

"nie wierzcie im, kłamią". Ale konkretnie już nie powie co jest niby nieprawdą. Hucpiarckie kłamanie to jego natura.