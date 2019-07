Iran: Władze twierdzą, że rozbiły siatkę szpiegów. Część zatrzymanych skazano na karę śmierci

genocidezionism 3 godziny temu Oceniono 7 razy -1

co to za nowina Foxnews to dawno podał a USA same się chwaliły atakami z ze środka Iranu na obronne systemy rakietowe Iranu te same które strącają niewidzialne USA drony.

Ciekawi mnie realkcja pani Ambasador Georgetty czy temu przytaknie czy też przypomni ,że syjonizm to rasizm ustawowo zapisany w prawie Israela.