Nie żyje Yukiya Amano, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Jak podaje Reuters Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w komunikacie wysłanym do państw członkowskich poinformowała, że w poniedziałek 22 lipca zmarł Yukiya Amano, dyrektor MAEA. Tego dnia japoński dyplomata miał ogłosić, że w ciągu kilku miesięcy ustąpi ze stanowiska z powodu choroby.

Zmarł Yukiya Amano, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

72-latek pełnił funkcję dyrektora MAEA od 2009 roku, przejmując to stanowisko od Mohameda el-Baradei. Kierował organizacją w trakcie intensywnych prac nad projektem związanym z porozumieniem na temat irańskiego programu atomowego. Próbował też uregulować sytuację z bronią nuklearną Korei Północnej.

Yukiya Amano od marca tego roku przygotowywał się do rezygnacji ze stanowiska przed końcem swojej kadencji, która miała trwać do listopada 2021 roku. Swoją decyzję miał ogłosić właśnie w poniedziałek i zakładał, że nowy dyrektor MAEA zastąpi go od marca 2020 roku. Według Reutersa choroba Yukiya Amano była tematem tabu wśród dyplomatów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i nie wiadomo, na jaką chorobę cierpiał 72-latek.

Na razie nie wiadomo też jak szybko zostanie powołany następca Amano. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk pojawia się kandydatura ambasadora Argentyny przy MAEA Rafaela Grossi'ego oraz głównego koordynatora agencji, szefa biura Yukiya Amano - Cornela Feruta.