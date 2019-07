Sondaże exit poll dawały w wyborach zwycięstwo partii Sługa Narodu (występuje też nazwa Sługa Ludu) założonej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego (ugrupowanie ma taką samą nazwę co serial, w którym występował Zełenski). Sondaże wskazywały na wygraną partii prezydenta, jednak nie na tyle zdecydowaną, by mogła rządzić samodzielnie.

Doszło zresztą do tego, że po publikacji exit poll Zełenski zaprosił partię Głos (ukr. Hołos) lidera zespołu Okean Elzy Swiatosława Wakarczuka do ewentualnej koalicji. Formacja Wakarczuka w sondażach uzyskała ponad 6 proc. głosów, a prezydent Ukrainy podkreślał, że już wcześniej zapraszał muzyka do koalicji.

Wiele wskazywało więc na to, że Ukrainą rządziłby nie tylko prezydent komik, ale też deputowany do Rady Najwyższej muzyk. W przypadku tego drugiego to stwierdzenia trochę na wyrost, ponieważ Zełenski pytany o premierostwo dla Wakarczuka mówił, że szybciej widziałby na tym stanowisku niezależnego fachowca, ekonomistę.

Wybory na Ukrainie - parlament okrojony przez konflikt na wschodzie

Skąd w ogóle tak szybka deklaracja Zełenskiego? Wszystko wynika z systemu wyborczego na Ukrainie: połowa miejsc w parlamencie wybierana jest z list partyjnych, a druga połowa - w okręgach jednomandatowych. Komplikuje to też sytuacja na wschodzie kraju.

Domyślnie do Rady Najwyższej wybieranych jest 450 deputowanych, ale w rzeczywistości będzie ich 424, ponieważ część okręgów znajduje się w rękach prorosyjskich separatystów lub jest okupowana przez Rosję. Do objęcia było więc 225 mandatów z list partyjnych i 199 w okręgach jednomandatowych.

W wyniku niedzielnych wyborów do ukraińskiego parlamentu weszły - według exit poll - poza Sługą Narodu i Głosem także prorosyjska Opozycyjna Platforma, partia byłego prezydenta Petra Poroszenki Europejska Solidarność i partia Batkiwszczyna - byłej premier Julii Tymoszenko.

Możliwa samodzielna większość dla Sługi Narodu

Po zliczeniu 43,36 proc. głosów wiele wskazuje na to, że Zełenski trochę się pospieszył z propozycjami koalicyjnymi. Agencja Interfax-Ukraina poinformowała, że przedstawiciele Sługi Narodu mogą zdobyć aż 115 do 120 mandatów z okręgów jednomandatowych.

Dodając do tego szacunkowy wynik partii w wyborach proporcjonalnych (listy partyjne), czyli około 121 miejsc, Sługa Narodu - przynajmniej według danych z poniedziałkowego poranka - może jak najbardziej liczyć na samodzielną większość i stworzenie swojego rządu. Jak dotąd w historii Ukrainy takiego przypadku jeszcze nie było.

Kto w ogóle reprezentuje Sługę Narodu? Oczywiście najszybciej kojarzona jest ona z osobą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ponieważ to on ją zakładał i jej firmuje, ale drugim po "Ze", jak mówi się na prezydenta, jest Dmytro Razumkow, formalnie lider Sługi Narodu. W dużej mierze na tym kończy się wiedza ukraińskich wyborców na temat tej partii.

Wołodymyr Fesenko, ukraiński politolog i szef kijowskiego centrum badań politycznych Penta, jasno wskazuje, że Sługa Narodu stworzy niejednorodną frakcję parlamentarną. Jego opinię cytuje Informacyjna Agencja Radiowa:

Będzie to taka pstrokata ideologicznie frakcja, ponieważ są tam ludzie o umiarkowanych prorosyjskich poglądach, ale też wojowniczy patrioci, są liberałowie i konserwatyści. To będzie wielki problem, aby ich pogodzić.