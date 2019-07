Do wypadku doszło w sobotę w Bruchsal w południowych Niemczech (Badenia-Wirtembergia). Jak opisuje "Bild", tuż przed godziną 13 mały samolot typu Jodel 1050 zapewne szykował się do lądowania, jednak zawrócił i wtedy doszło do katastrofy.

REKLAMA

Na zdjęciu z wypadku w Bruchsal widać, że samolot najpierw uderzył w ogrodzenie i dopiero później rozbił się o ścianę marketu budowlanego. Policja przekazała, że wszystkie trzy osoby znajdujące się w samolocie zginęły.

Zaraz po wypadku na jakiś czas ewakuowano budynek, by sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia struktury marketu.