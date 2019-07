Tragiczny wypadek na polu golfowym w USA. Sześciolatka zginęła po uderzeniu piłką, którą wybił jej ojciec

Na polu golfowym The Links at Sleepy Ridge w amerykańskim stanie Utah doszło do tragicznego wypadku - opisuje "Independent". 6-letnia Aria Hill zmarła na skutek uderzenia piłką do golfa, która została wybita przez jej ojca.

USA. Śmiertelny wypadek na polu golfowym

Dziewczynka w chwili wypadku znajdowała się w wózku golfowym, który był zaparkowany na oznakowanej ścieżce golfowej. W pewnej chwili niewłaściwie wybita piłka z dużą siłą uderzyła w jej kark. Po wypadku dziewczynka trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Lekarzom nie udało się jej uratować - zmarła kilka godzin później. "Independent" informuje, że policja bada okoliczności wypadku, ale na razie nie przewiduje stawiania ojcu dziewczynki zarzutów.

Rodzina 6-latki przyznaje, że przed wypadkiem dziewczynka bywała z ojcem na polu golfowym regularnie. - Kochała spędzać czas w ten sposób. To była jedna z rzeczy, które najbardziej lubili wspólnie robić - powiedział jej wujek David Smith w rozmowie z lokalną telewizją KSL.

Po tragicznym wypadku na portalu GoFundMe wystartowała zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu dziewczynki - dotychczas zebrano już 31 tysięcy dolarów.