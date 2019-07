Strażnicy Rewolucji przejęli tankowiec w cieśninie Ormuz. Przemycał ropę do zagranicznych klientów

zigzaur 5 godzin temu Oceniono 15 razy 5

No, bardzo ciekawe, bardzo.

Przemyt ropy na pewno organizują jacyś oficjele z teherańskiego rządu albo jacyś dyrektorzy państwowych firm naftowych. No bo kto?

Tymczasem Sztafety Ochronne Rewolucji Islamskiej (SOIR) udaremniły przemyt. Czyżby szykował się jakiś przewrót, w którym SOIR obalą władzę mułłów? Czy USA albo Izrael mają tam wtyki?



"Umieszczali ich w SS. Jak mogliśmy wygrać tę wojnę?" - pułkownik Ring do Klossa na temat SS-Ust. Annemarie Elken.