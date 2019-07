Likwidator katastrofy w Czarnobylu obejrzał serial i wyskoczył z piątego piętra. "Był w ciężkiej depresji"

Jusupov był mieszkańcem miasta Aktobe w Kazachstanie. Ostatnie lata spędził - jak mówią jego bliscy - "w ciężkiej depresji". W czerwcu znaleziono jego ciało - mężczyzna wyskoczył z okna pięciopiętrowego budynku. - Nie możemy uwierzyć, że to się stało i że już nigdy nie wróci do domu - mówi Gaukhar, córka mężczyzny. Jego historię opisuje m.in. "Daily Mail".

Serial przywołał ciężkie wspomnienia

Jusupov był jednym z setek żołnierzy rezerwy, których w 1986 r. wysłano w miejsce katastrofy w Czarnobylu. Pracował w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. czwartego bloku, tzn. tuż obok stale płonącego reaktora jądrowego. W udzielonym przed śmiercią wywiadzie mężczyzna mówił, że kiedy został wysłany do Czarnobyla, nie wiedział gdzie jedzie. Zanim pracował przy usuwaniu skutków nuklearnej katastrofy pracował jako kierowca traktora.

Jusupov całe życie miał przewlekłe problemy ze zdrowiem. Cierpiał na silne bóle głowy, niekiedy zdarzało mu się tracić kontrolę nad ciałem i upadać na środku ulicy. Jego pensja wraz z dodatkiem za niepełnosprawność wynosiła 35 dolarów miesięcznie.

Mężczyzna przez wiele lat bezskutecznie ubiegał się o mieszkanie od państwa, które należało mu się, ponieważ był weteranem. Od 1997 roku mieszkał z żoną i piątką dzieci w pokoju akademickim, czekając ponad 10 lat na własne lokum. - Potem okazało się, że "usunięto" go z listy. Sądził się, żeby znów wpisano go do kolejki. Gdy go ostatni raz widziałem, to ubolewał, że nie udało mu się nic wskórać” - powiedział Bakitżan Satow, szef organizacji „Inwalidzi Czarnobyla obwodu aktiubińskiego”.

Bliscy, jak również lokalne media określają śmierć 61-letniego mężczyzny jako "samobójstwo". Przyjaciele Jusupova mówią, że czuł się on oszukany przez władze i pozostawiony sam sobie. Córka mężczyzny powiedziała, że przed śmiercią rodzina wspólnie oglądała serial "Czarnobyl". Film miał przywołać ciężkie wspomnienia i przypomnieć mu o tym, że został zignorowany przez władze.

Największa katastrofa w historii energetyki jądrowej

Wybuch w Czarnobylu w 1986 r. był największą katastrofą w historii energetyki jądrowej. Został zakwalifikowany do siódmego, najwyższego stopnia w międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych INES. W wyniku katastrofy do atmosfery przedostały się duże ilości substancji radioaktywnych. Skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a powstała wówczas chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się nad niemal całą Europą. Po wybuchu podjęto decyzję o ewakuacji i przesiedleniu ponad 350 tysięcy osób.

W likwidacji skutków katastrofy elektrowni atomowej brało udział około 600 tysięcy osób z całego Związku Radzieckiego. Najbardziej narażeni na działanie promieniowania byli ludzie, którzy zabezpieczali uszkodzony reaktor. Bezpośrednio w wyniku awarii elektrowni w Czarnobylu zmarło 31 osób, z czego 28 osób zmarło na skutek choroby popromiennej - byli to przede wszystkim żołnierze, strażacy i pracownicy elektrowni. Poza nimi silnemu napromieniowaniu podczas awarii i jej likwidowania uległo 106 osób, z których do 2007 roku zmarło 19. Trzy z tych przypadków można powiązać z napromieniowaniem.