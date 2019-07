Brytyjscy lekarze chcą odłączyć od aparatury 5-letnią Tafidę. Rodzina walczy o jej życie w sądzie

gazeta1960 pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

"Koszty transportu chorego dziecka musieliby pokryć rodzice dziecka. Para jest gotowa to zrobić i chce walczyć o życie Tafidy.

(To rozumiem)

Lekarze z Royal London Hospital pozostają nieugięci i nie chcą zezwolić na transport 5-latki do Włoch.

(A tego NIE rozumiem)

Ktoś pomoże to wytłumaczyc?