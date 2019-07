Kevin Spacey oczyszczony z zarzutu molestowania. Domniemany pokrzywdzony zrezygnował z zeznawania

najezyn 2 godziny temu Oceniono 16 razy 12

Gość jest gejem więc podrywał młodzieńców jak normalni faceci panienki. Nie gwałcił ich raczej, bo nie musiał. A ci co z nim chodzili do łóżka, robili to raczej świadomie i raczej dla zysku - jak te panie od mee too. Więc może to naganne, a może nie, to kwestia do długiej dyskusji. Na pewno jednak nie zbrodnicze. To nie pedofilia, to ewentualnie korzystanie z prostytutek, które nie chcą się same przed sobą przyznać, że się za korzyści materialne komuś podłożyły.