Puścił z dymem znane studio animacji w Kioto. Ponad 20 ofiar pożaru

Budynek znanego wśród fanów anime studia Kyoto Animation w Uji w prefekturze Kioto został podpalony w czwartek we wczesnych godzinach rannych przez ok. 40-letniego mężczyznę, który rozlał w siedzibie studia łatwopalną ciecz. W wyniku pożaru podpalacz również został ranny. Odwieziono go do szpitala. Nie jest znany motyw jego działania. Japońskie media podają, że mężczyzna rozlewając łatwopalną substancję w budynku, miał wykrzykiwać nienawistne hasła.

REKLAMA

Kioto. Pożar w studiu animacji

W trzykondygnacyjnym budynku studia animacji w Kioto w chwili wybuchu pożaru znajdowało się ok. 70 osób. Co najmniej 24 zginęły, a około 40 zostało rannych. Informują o tym AFP i Associates Press powołując się na lokalne służby ratunkowe. Stan wielu rannych jest ciężki. Świadkowie mówią, że słyszeli odgłosy eksplozji.

Pożar studia animacji w Kioto został ugaszony po kilku godzinach. Studio Kyoto Animation, znane również jako KyoAni, zostało założone w 1981 roku. Wyprodukowało seriale takie jak m.in. "Melancholia Haruhi Suzumiyi", "K-On!" czy "Lucky Star".