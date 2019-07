WHO ostrzega przed epidemią eboli w Demokratycznej Republice Konga. "Zasięg międzynarodowy"

zlosliwyskrzat wczoraj Oceniono 10 razy 0

Tylko niech napiszą czemu ebola się rozprzestrzenia ... a rozprzestrzenia się, bo po Kongo szaleją terroryści, odbywają się walki plemienne, a do tego debile nakręceni przez "szamanów" atakują szpitale, by mordować leczonych lub wyleczonych, bo "bubulu-umbulu" tak nakazał ... tylko, że jakby to napisali to frajerzy nie byliby chętni wysyłać darmową kasę do czarnego, zawsze biednego luda.