Po fali upałów na lodowcu we francuskich Alpach pojawiło się jezioro. "Czas ogłosić alarm"

1zawisza 6 godzin temu Oceniono 25 razy 19

Nie potrzeba żadnego jeziora na lodowcu we Francji, żeby wiedzieć, że się ociepla.

W czasach PRL-u latach 60 i 70 XX wieku w nieomal każdej szkole podstawowej w dużych miastach zimą na boiskach miesiącami były nierzadko oświetlone i nagłośnione lodowiska.



Jak ktoś nie chce to nie widzi.



Dobrze byłoby gdyby dzisiaj ci co dzisiaj nie chcą widzieć przyspieszającego a przez to zagrażającego nam ocieplenia klimatu podpisali w tej sprawie podobną jak ta "Balcerowicz musi zostać" petycje tak, by później za 20 za 30 można było im te dyskredytujące ich podpisy przypomnieć.