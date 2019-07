USA. Kongres potępił rasistowski atak Trumpa na kongresmenki. Prezydent nie ustępuje i prowadzi deportacje

poppers68 7 godzin temu Oceniono 16 razy 10

Jest z tym pewien kłopot.

Trump ma taką opinię jaką ma i trzeba przyznać, że czasy bez tweetera mogłby się Mu przydać:)

Poglądy też znamy.

Jednak, dlaczego mamy taką wrzawę wobec procesu skierowanego wobec osób, które popełniają całokowicie świadomie przestępstwo wobec kraju, do którego przybyli?

Dlaczego mamy entuzjastycznie podchodzić do tych ludzi? Przecież wyraźnie są to osoby, które nie mają zgody na pobyt, nie dokładają się do infrastruktury i projektów kraju, który odwiedzili. Mają w pompie to, że kraj po prostu sobie nie życzy aby ignorowano Jego prawa. Mamy przyznać prawo samostanowienia imigrantów ale odmiawiamy tego samego państwu, które skodyfikowało rękoma swoich legalnych i prawnych obywateli warunki , w których ma funkcjonować?

Naprawdę?

Oczywiście, Trump jak zwykle dał do pieca ale irytują mnie takie postawy jak prezentowane przez panie kongresmenki. I nie ma znaczenia, gdzie się urodziły - są obywatelkami USA.

Ale nie mogą namawiać do BIERNEJ AKCEPTACJI praw funkcjonujących w Ich kraju!!!!!

Tak się tego nie robi bo do anarchii droga niedaleka......

Przepraszam, że może kogoś uraziłem ale tak to czuję. Stany to nie Korea Północna a prawa kraju, który odwiedzamy mają priorytet. Nie podoba nam się to? Nie ma sprawy - wyjeżdżamy. Nie wyjeżdżamy o co te dyskusje?