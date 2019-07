USA. "Nie spuszczajcie mety w toaletach". Policja ostrzega przed narkotyzowaniem aligatorów

true_lysander 6 godzin temu Oceniono 27 razy 21

Policjant do podejrzanego w USA w trakcie zatrzymania:

- a co pan tu ma w kieszeni?

- metę, niosłem ją właśnie do ratusza w celu bezpiecznej utylizacji bez szkody dla natury

- aha, no to wszystko w porządku, proszę iść